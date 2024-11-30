Президентка Грузії звернулась до грузинів за кордоном: Настав час висловити свою позицію

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі звернулася до співвітчизників, які проживають у Європі та Америці, із закликом висловити свою позицію щодо подій, що розвиваються в Грузії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише SOVA.

"Співвітчизники, які живуть у Європі та Америці! Знайомі чи незнайомі, я звертаюся до вас! Прокиньтеся!

Настав час чітко висловити свою позицію з приводу цих жорстоких, нещадних спецоперацій у російському стилі, придушення свободи слова... Мовчати і робити вигляд, що нічого не відбувається на Батьківщині, більше не можна!", – заявила Зурабішвілі.

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Вона закликала грузинів висловлювати свою позицію – в пресі і на телебаченні, в посольствах або навіть у соціальних мережах, або приходити і відстоювати майбутнє своєї країни.

" Це, звісно, не стосується тих людей, які долучилися до протесту зовні та стояли біля посольств", – додала президентка.

Напередодні президентка назвала безпрецедентними масштаби нинішніх проєвропейських протестів і закликала поліцію "не піднімати руку" на демонстрантів.

Нагадаємо, у четвер 28 листопада премʼєр-міністр Грузії від партії влади "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив про відмову Тбілісі від переговорів про вступ до ЄС "до кінця 2028 року". Його заява пролунала після схвалення резолюції Європарламенту із закликом не визнавати результат останніх виборів.

Проти цього рішення вже виступили кілька грузинських відомств. А президентка Саломе Зурабішвілі заявила, що партія влади оголосила війну власному народу.

Увечері в четвер під стінами парламенту у Тбілісі зібрався великий протест, почалися сутички з поліцією. У підсумку протестувальників жорстко розігнали із застосуванням водометів і сльозогінного газу. Силовики під час розгону били у тому числі журналістів і їхню техніку. Акції продовжилася ввечері у п'ятницю, поліція також застосувала насильство проти мітингарів.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".