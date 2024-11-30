Президент Грузии обратилась к грузинам за рубежом: Пришло время выразить свою позицию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к соотечественникам, проживающим в Европе и Америке, с призывом выразить свою позицию относительно событий, развивающихся в Грузии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет SOVA.

"Соотечественники, живущие в Европе и Америке! Знакомые или незнакомые, я обращаюсь к вам! Проснитесь!

Пришло время четко выразить свою позицию по поводу этих жестоких, беспощадных спецопераций в российском стиле, подавления свободы слова... Молчать и делать вид, что ничего не происходит на Родине, больше нельзя!", – заявила Зурабишвили.

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Она призвала грузин выражать свою позицию – в прессе и на телевидении, в посольствах или даже в социальных сетях, или приходить и отстаивать будущее своей страны.

"Это, конечно, не касается тех людей, которые присоединились к протесту снаружи и стояли у посольств", – добавила президент.

Накануне президент назвала беспрецедентными масштабы нынешних проевропейских протестов и призвала полицию "не поднимать руку" на демонстрантов.

Напомним, в четверг 28 ноября премьер-министр Грузии от партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил об отказе Тбилиси от переговоров о вступлении в ЕС "до конца 2028 года". Его заявление прозвучало после одобрения резолюции Европарламента с призывом не признавать результат последних выборов.

Против этого решения уже выступили несколько грузинских ведомств. А президент Саломе Зурабишвили заявила, что партия власти объявила войну собственному народу.

Вечером в четверг под стенами парламента в Тбилиси собрался большой протест, начались столкновения с полицией. В итоге протестующих жестко разогнали с применением водометов и слезоточивого газа. Силовики во время разгона избивали в том числе журналистов и их технику. Акции продолжилась вечером в пятницу, полиция также применила насилие против митингующих.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".