Глава МЗС Німеччини закликала уряд Грузії почути голос своєї країни

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що уряд Грузії повинен почути голос своїх громадян, які протестують проти згортання євроінтеграції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала в X (Twitter).

Міністерка відреагувала на продовження масових протестів у Тбілісі.

За словами Бербок, статус кандидата на вступ до ЄС – це історична можливість для Грузії.

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"Десятки тисяч людей в Грузії винесли серце Європи на вулиці Тбілісі і підняли прапор ЄС під водомети. Статус кандидата на вступ до ЄС – це історична можливість. Від уряду залежить, чи почує він голос своєї країни", – написала вона.

Die Menschen in #Georgien tragen zu zehntausenden Europas Herz auf die Straßen von Tiflis und halten den Wasserwerfern die EU-Flagge entgegen. Georgiens Kandidatenstatus ist eine historische Chance. Es ist an der Regierung, die Stimme ihres Landes zu hören. – Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) November 30, 2024

Нагадаємо, у четвер 28 листопада премʼєр-міністр Грузії від партії влади "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив про відмову Тбілісі від переговорів про вступ до ЄС "до кінця 2028 року". Його заява пролунала після схвалення резолюції Європарламенту із закликом не визнавати результат останніх виборів.

Проти цього рішення вже виступили кілька грузинських відомств. А президентка Саломе Зурабішвілі заявила, що партія влади оголосила війну власному народу.

Увечері в четвер під стінами парламенту у Тбілісі зібрався великий протест, почалися сутички з поліцією. У підсумку протестувальників жорстко розігнали із застосуванням водометів і сльозогінного газу. Силовики під час розгону били у тому числі журналістів і їхню техніку. Акції продовжилася ввечері у п'ятницю, поліція також застосувала насильство проти мітингарів.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".