Глава МИД Германии призвала правительство Грузии услышать голос своей страны
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что правительство Грузии должно услышать голос своих граждан, протестующих против сворачивания евроинтеграции.
Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала в X (Twitter).
Министр отреагировала на продолжение массовых протестов в Тбилиси.
По словам Бербок, статус кандидата на вступление в ЕС – это историческая возможность для Грузии.
"Десятки тысяч людей в Грузии вынесли сердце Европы на улицы Тбилиси и подняли флаг ЕС под водометы. Статус кандидата на вступление в ЕС – это историческая возможность. От правительства зависит, услышит ли оно голос своей страны", – написала она.
Die Menschen in #Georgien tragen zu zehntausenden Europas Herz auf die Straßen von Tiflis und halten den Wasserwerfern die EU-Flagge entgegen. Georgiens Kandidatenstatus ist eine historische Chance. Es ist an der Regierung, die Stimme ihres Landes zu hören.– Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) November 30, 2024
Напомним, в четверг 28 ноября премьер-министр Грузии от партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил об отказе Тбилиси от переговоров о вступлении в ЕС "до конца 2028 года". Его заявление прозвучало после одобрения резолюции Европарламента с призывом не признавать результат последних выборов.
Против этого решения уже выступили несколько грузинских ведомств. А президент Саломе Зурабишвили заявила, что партия власти объявила войну собственному народу.
Вечером в четверг под стенами парламента в Тбилиси собрался большой протест, начались столкновения с полицией. В итоге протестующих жестко разогнали с применением водометов и слезоточивого газа. Силовики во время разгона избивали в том числе журналистов и их технику. Акции продолжилась вечером в пятницу, полиция также применила насилие против митингующих.
Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".