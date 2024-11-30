Премьер Грузии после разгона протеста заговорил о невозможности "сценария Майдана"

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после разгона многотысячного протеста заявил, что в стране не будет реализован "сценарий Майдана".

[Как сообщает "Европейская правда", об этом Кобахидзе сказал во время пресс-конференции в своей администрации, его цитирует Sova.

Грузинский премьер возложил ответственность за события, развивавшиеся на акции протеста, на оппозицию и зарубежных партнеров.

"Просто радикалы и их зарубежные покровители всегда пытаются придумать повод, чтобы попытаться расколоть страну и украинизировать Грузию", – говорит Кобахидзе.

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Он также утверждал, что европейские политики "постоянно пытаются использовать статус кандидата и вопрос открытия переговоров для ослабления страны".

"Они еще не осознали, что, в отличие от Украины 2013 года, Грузия – независимое государство с сильными институтами и, самое главное, опытными и мудрыми людьми, силу которых никто не может поколебать. Сценарий Майдана не может быть реализован в Грузии", – добавил Кобахидзе.

Напомним, в четверг 28 ноября премьер-министр Грузии от партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил об отказе Тбилиси от переговоров о вступлении в ЕС "до конца 2028 года". Его заявление прозвучало после одобрения резолюции Европарламента с призывом не признавать результат последних выборов.

Против этого решения уже выступили несколько грузинских ведомств. А президент Саломе Зурабишвили заявила, что партия власти объявила войну собственному народу.

Вечером в четверг под стенами парламента в Тбилиси собрался большой протест, начались столкновения с полицией. В итоге протестующих жестко разогнали с применением водометов и слезоточивого газа.

Силовики во время разгона избивали в том числе журналистов и их технику. Акции продолжилась вечером в пятницу, полиция также применила насилие против митингующих.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".