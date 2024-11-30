Поддержавшая протесты президент Грузии отказалась уходить с должности после завершения мандата

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не уйдет с должности после завершения срока своих полномочий и объявила о намерении "быть во главе политических процессов" в стране.

Обращение Зурабишвили к грузинскому народу приводит телеканал Pirveli, сообщает "Европейская правда".

Свое решение она аргументировала тем, что сейчас в Грузии "нет легитимного парламента", который мог бы избрать ее преемника.

"Мой мандат будет действовать до тех пор, пока не будет законно избран парламент, который законно выберет кого-то вместо меня. Я с вами и буду", – сказала Зурабишвили.

Реклама:

Она также добавила, что завтра проведет встречу с представителями общественности и политическими партиями.

"Вместе мы управляем политическим процессом, которым управляете вы снаружи, на улице и в различных сферах общества. Вместе мы выполним работу, представим будущее, которого вскоре достигнем благодаря новым выборам", – подчеркнула Зурабишвили.

Срок полномочий Зурабишвили истекает в декабре 2024 года. Ее преемника впервые должны избирать не прямым голосованием, а коллегией из 300 человек, в которую войдут 150 депутатов парламента, 20 представителей Верховного совета Абхазии, 21 представитель Верховного совета Аджарии и 109 делегатов от местных органов самоуправления.

Партия власти Грузии "Грузинская мечта" выдвинула кандидатом в президенты бывшего футболиста Михеила Кавелашвили.

Также стоит отметить, что грузинская оппозиция не признает результаты парламентских выборов, на которых, по официальным данным, победила партия власти "Грузинская мечта", и бойкотирует работу парламента нового созыва.

В субботу в Грузии возобновились протесты против решения "Грузинской мечты" отказаться от переговоров о вступлении в Евросоюз.

Протесты проходят на нескольких локациях в Тбилиси, в частности вблизи грузинского парламента и у здания "Первого канала Грузии".

Кроме Тбилиси, акции протеста проходят в Батуми, Зугдиди, Кутаиси и Телави – также демонстрации запланированы в Кварели и Гурджаани.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".