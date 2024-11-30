Протестувальники прийшли під будівлю парламенту Грузії
Новини — Субота, 30 листопада 2024, 18:22 —
Учасники акції протесту проти відмови від переговорів про вступ ЄС прийшли до будівлі парламенту Грузії на проспекті Руставелі у Тбілісі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Interpressnews.
Учасники акції вже перекрили проїжджу частину, центральний проспект грузинської столиці перекрито.
Мітингувальники стукають по залізних огорожах парламенту, чим висловлюють протест.
Протести заплановані на кількох локаціях у Тбілісі, одна з них вже проходить біля будівлі "Першого каналу Грузії".
Протестанти також зібралися біля будівлі Адміністрації уряду Грузії.
Крім Тбілісі, акції протесту відбуваються в Батумі, Зугдіді, Кутаїсі та Телаві – також демонстрації заплановано у Кварелі та Гурджаані.
Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".