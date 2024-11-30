Протестувальники прийшли під будівлю парламенту Грузії

Учасники акції протесту проти відмови від переговорів про вступ ЄС прийшли до будівлі парламенту Грузії на проспекті Руставелі у Тбілісі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Interpressnews.

Учасники акції вже перекрили проїжджу частину, центральний проспект грузинської столиці перекрито.

TV Pirveli

Мітингувальники стукають по залізних огорожах парламенту, чим висловлюють протест.

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Протести заплановані на кількох локаціях у Тбілісі, одна з них вже проходить біля будівлі "Першого каналу Грузії".

Протестанти також зібралися біля будівлі Адміністрації уряду Грузії.

Крім Тбілісі, акції протесту відбуваються в Батумі, Зугдіді, Кутаїсі та Телаві – також демонстрації заплановано у Кварелі та Гурджаані.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".