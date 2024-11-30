У Грузії поновилися протести проти відмови від переговорів про вступ до ЄС

В грузинській столиці Тбілісі біля будівлі Суспільного мовника проходить акція протесту проти рішення "Грузинської мрії" відмовитися від переговорів про вступ до Євросоюзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sova.

Учасники акції вимагають надати ефірний час мітингувальникам, а також висвітлювати факти насильства на мітингах.

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"Той факт, що засоби масової інформації мають бути вільними, більше не є питанням у демократичних державах. Стаття 78, яку колись вимагало грузинське суспільство, закріплена Конституцією", – заявила одна з учасниць акції.

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Також протест зібрався біля Тбіліського державного університету. Студенти прийшли до будівлі вишу з фотографіями постраждалих від силового розгону акцій.

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Студенти мають намір пізніше приєднатися до акції, запланованої біля будівлі парламенту.

Акція проходить і в Батумі, тут протестувальники перекрили центральний проспект Гамсахурдія.

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Нагадаємо, у четвер 28 листопада премʼєр-міністр Грузії від партії влади "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив про відмову Тбілісі від переговорів про вступ до ЄС "до кінця 2028 року".

Проти цього рішення вже виступили кілька грузинських відомств. А президентка Саломе Зурабішвілі заявила, що партія влади оголосила війну власному народу.

Увечері в четвер під стінами парламенту у Тбілісі зібрався великий протест, почалися сутички з поліцією. У підсумку протестувальників жорстко розігнали із застосуванням водометів і сльозогінного газу.

Акції продовжилася ввечері у п'ятницю, поліція також застосувала насильство проти мітингарів.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".