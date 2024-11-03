Підрахунок голосів ЦВК Молдови підтвердив лідерство Санду, голоси діаспори ще рахують

Дані молдовського Центрвиборчкому про підрахунок голосів на виборах президента Молдови підтвердили лідерство кандидатки Маї Санду.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Після підрахунку бюлетенів з 92,5% дільниць голоси на користь Маї Санду переважили кількість голосів за її противника Александра Стояногло, висунутого проросійською соцпартією.

При цьому важливо, що голоси виборців всередині Молдови вже пораховані, однак попереду – підрахунок більшої частини голосів діаспори у країнах ЄС. Діаспора показала на виборах безпрецедентну явку: за кордоном проголосувало понад 320 тисяч голосів із загальної кількості менше 1.7 млн голосів. Наразі підрахунок голосів закордонних виборців дає Санду близько 80% голосів, і цей показник має найімовірніше зросте.

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Мая Санду вже вийшла до своїх прибічників у виборчому штабі під скандування "Мая Санду – президент".

Як повідомляла "Європейська правда", після підрахунку основно частини голосів стало відомо, що Мая Санду перемагає на виборах за рахунок діаспори.

Вибори супроводжувалися низкою інцидентів, зокрема, на виборах у Молдові "замінували" чотири дільниці в діаспорі, яка підтримує Санду.

Водночас, невідомі "замінували" міст, яким їдуть голосувати з Придністров'я.