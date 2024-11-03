На виборах у Молдові "замінували" чотири дільниці в діаспорі, яка підтримує Санду

Місцеві органи влади німецького міста Франкфурт і британських міст Ліверпуль і Нортгемптон 3 листопада отримали інформація про "мінування" чотирьох виборчих дільниць, відкритих для виборів президента Молдови у другому турі.

Про це повідомило МЗС Молдови, пише "Європейська правда".

Міністерство закордонних справ зазначило, що інформація про "мінування" виявилася неправдивою.

"Спеціалізовані служби в цих країнах запровадили протоколи дій у таких ситуаціях і вже завершили антитерористичну перевірку, оголосивши, що тривоги виявилися хибними. МЗС заявляє, що тривоги були хибними і мали на меті лише зупинити процес голосування", – сказано у повідомленні.

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Влада Молдови раніше попередила про такий можливий розвиток подій. Зокрема, що Росія спробує зірвати голосування молдовських емігрантів на закордонних виборчих дільницях.

Молдовська діаспора у країнах Заходу у переважній більшості підтримує чинну президентку Маю Санду.

Санду, яка балотується на другий термін, прокоментувала повідомлення про "мінування", закликавши громадян "не боятися і продовжувати голосувати".

"Дорога діаспора, дякую за цю видатну мобілізацію! Ви – неймовірна сила. Злодії бояться вас, і тому поширили неправдиві повідомлення про бомби на кількох виборчих дільницях. Не бійтеся і продовжуйте голосувати. Кожен чесний голос рятує Молдову", – сказала Мая Санду у відеозверненні.

Станом на 19:20 за кордоном проголосували майже 290 тисяч громадян Молдови, а загалом участь у виборах на цей час взяли майже 1 млн 630 тисяч виборців.

Зауважимо, дані молдовської ЦВК показують, що явка у другому турі виборів президента вища за явку у першому турі. Зокрема, вона є особливо високою як серед виборців столиці Кишинева, так і серед виборців діаспори.

У неділю влада Молдови також заявила про масоване втручання Росії у другий тур президентських виборів.