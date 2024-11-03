Вибори у Молдові: "заміновано" міст, яким їдуть голосувати з Придністров'я

У поліцію Молдови, де нині проходить другий тур президентських виборів, надійшло повідомлення про замінування мосту, яким значна кількість виборців з невизнаного Придністров’я їде голосувати на підконтрольні Кишиневу території.

Про це повідомив молдовський телеканал TV8, пише "Європейська правда".

Рух призупинили на мосту, який поєднує придністровську Рибницю та Резину на правому березі Дністра. Правоохоронні органи кваліфікують подію як провокацію, спрямовану проти державних установ.

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"Ми кваліфікуємо подію як виклик державним інститутам, які зараз звинувачують в обмеженні пересування громадян для реалізації свого виборчого права. Ми закликаємо тих, хто навмисно кидає виклик державним інституціям, утримуватися від подібних жестів і забезпечити коректне проведення голосування виборців та уникнення витрачання ресурсів (на подібні виклики. – Ред.)", – заявили в поліції.

У поліції зазначили, що змушені призупинити рух, щоб перевірити повідомлення згідно з протоколами.

Раніше вдень молдовська поліція вже призупиняла рух на мосту між Рибницею та Резиною. Це зробили після виявлення підозрілої коробки в одного з громадян, який відмовився її відкрити на вимогу правоохоронців. Через понад дві години рух мостом відновили.

Також у ЦВК Молдови інформували, що на дві дільниці у Варниці, де голосують громадяни, які проживають у придністровському регіоні, надходили повідомлення про "мінування".

А МЗС Молдови повідомляло про фейкове "мінування" чотирьох дільниць у Німеччині та Британії.

Влада Молдови раніше попередила країни Європи про такий можливий розвиток подій. Зокрема, що Росія спробує зірвати голосування молдовських емігрантів на закордонних виборчих дільницях.

Зауважимо, дані молдовської ЦВК показують, що явка у другому турі виборів президента вища за явку у першому турі. Зокрема, вона є особливо високою як серед виборців столиці Кишинева, так і серед виборців діаспори.

У неділю влада Молдови також заявила про масоване втручання Росії у другий тур президентських виборів.