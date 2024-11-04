Подсчет 100% голосов избирателей, проголосовавших на участках внутри Молдовы, подтвердил, что без учета диаспоры победил бы кандидат от пророссийской партии.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Незадолго до полуночи ЦИК сообщил о завершении подсчета голосов на всех 1988 участках внутри Молдовы, включая те, на которых голосуют жители неподконтрольного правительству Приднестровья.

Проголосовало 1 млн 353 тысячи избирателей, из них 51.19% (692533 голоса) получил Александр Стояногло, выдвинутый Партией социалистов во главе с Игорем Додоном. Остальные 48.81% (660226 голосов) получила действующий президент, прозападная и проукраинская Майя Санду.

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В Кишиневе, зато Санду является лидером, она получила 57.38% голосов и победила во всех районах города, кроме традиционно более пророссийской Ботаники.

Интересно также, что на участках, где голосовали жители Приднестровья, Санду получила более 20% голосов.

Как известно, общий подсчет включает также голоса на зарубежных участках, которые оказались определяющими – за счет диаспоры Санду побеждает на выборах со значительным отрывом.

Выборы сопровождались рядом инцидентов, в частности, на выборах в Молдове "заминировали" четыре участка в диаспоре, которая поддерживает Санду.

В то же время, неизвестные "заминировали" мост, по которому едут голосовать из Приднестровья.