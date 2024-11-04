Зеленський привітав Маю Санду з перемогою

Президент Володимир Зеленський у понеділок вранці привітав президентку Молдови Маю Санду з перемогою у другому турі президентських виборів.

Про це Зеленський написав у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Глава держави відзначив, що молдовани зробили однозначний вибір – вони обрали шлях до економічного зростання та соціальної стабільності.

"Вітання Маї Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові. Україна підтримує європейський вибір молдовського народу і готова працювати разом задля зміцнення нашого партнерства", – заявив Володимир Зеленський.

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Лише справжня безпека, а також мирна, об'єднана Європа, додав президент України, можуть гарантувати кожній людині та кожній родині впевненість у завтрашньому дні.

Congratulations to @sandumaiamd on winning the presidential election in Moldova. Ukraine supports the European choice of the Moldovan people and stands ready to work together to strengthen our partnership.



Moldovans have made a clear choice–they chose a path toward economic… – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 4, 2024

Мая Санду переобралась на другий термін із перевагою у понад 10 відсоткових пунктів над своїм опонентом, висуванцем від проросійських соціалістів Александром Стояногло.

Після перемоги Санду заявила, що Молдова змогла показати свою волю, хоча й зазнала безпрецедентної атаки в історії всієї Європи.

Мая Санду перемогла в основному завдяки потужній підтримці діаспори. Підрахунок голосів всередині Молдови підтвердив, що без урахування закордонних виборців виграв би Стояногло.