Зеленский поздравил Майю Санду с победой

Президент Владимир Зеленский в понедельник утром поздравил президента Молдовы Майю Санду с победой во втором туре президентских выборов.

Об этом Зеленский написал в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Глава государства отметил, что молдаване сделали однозначный выбор – они выбрали путь к экономическому росту и социальной стабильности.

"Поздравление Майи Санду с победой на президентских выборах в Молдове. Украина поддерживает европейский выбор молдавского народа и готова работать вместе для укрепления нашего партнерства", – заявил Владимир Зеленский.

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Только настоящая безопасность, а также мирная, объединенная Европа, добавил президент Украины, могут гарантировать каждому человеку и каждой семье уверенность в завтрашнем дне.

Congratulations to @sandumaiamd on winning the presidential election in Moldova. Ukraine supports the European choice of the Moldovan people and stands ready to work together to strengthen our partnership.



Moldovans have made a clear choice–they chose a path toward economic… – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 4, 2024

Майя Санду переизбралась на второй срок с преимуществом в более чем 10 процентных пунктов над своим оппонентом, выдвиженцем от пророссийских социалистов Александром Стояногло.

После победы Санду заявила, что Молдова смогла показать свою волю, хотя и подверглась беспрецедентной атаке в истории всей Европы.

Майя Санду победила в основном благодаря мощной поддержке диаспоры. Подсчет голосов внутри Молдовы подтвердил, что без учета зарубежных избирателей выиграл бы Стояногло.