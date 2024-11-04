У партії Шольца сумніваються у розпаді коаліції до планових виборів 2025 року

Уряд Німеччини переживає кризу, однак, за словами соціал-демократа і колишнього глави МЗС Зігмара Габріеля, урядова коаліція збережеться до запланованих виборів 2025 року попри конфлікти.

Таку думку Габріель висловив в ефірі ARD, повідомляє "Європейська правда".

Коаліція на чолі з канцлером Олафом Шольцом перебуває під загрозою розпаду. І без того напружена атмосфера останнім часом значно погіршилася, зокрема, через різні концепції щодо економічної політики.

"Я думаю, що всі вони бояться одного: нових виборів", – переконаний Габріель.

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Усі три партії, які входять до урядової коаліції, – СДПН, "зелені" і Вільна демократична партія – шалено непопулярні і ризикують зазнати гучного фіаско у разі дострокових виборів. Тому політик СДПН не вірить, що коаліція розпадеться.

Водночас Габріель заявив, що зараз "очевидно, що уряду немає", і "ми перебуваємо у передвиборчій кампанії". "Якби це був уряд, який працює спільно, нічого подібного не могло б відбутися", – сказав Габріель.

Нагадаємо, на тлі суперечки щодо фінансової та економічної політики Олаф Шольц хоче провести кілька тристоронніх переговорів з міністром економіки від "Зелених" Робертом Габеком і міністром фінансів від вільних демократів Крістіаном Лінднером.

Ці зустрічі відбудуться протягом наступних кількох днів. А у середу ввечері в канцелярії відбудеться засідання коаліційного комітету, до якого також входять голови партій та парламентських груп.

На ньому обговорюватимуть два ключових питання для продовження коаліції: як залатати мільярдну діру у федеральному бюджеті та яка стратегія може бути узгоджена для боротьби з економічною кризою в Німеччині.

Нагадаємо, на початку жовтня Крістіан Лінднер висловлював сумніви щодо життєздатності урядової коаліції. Рейтинг його партії настільки упав, що вона ризикує не пройти в Бундестаг у разі дострокових виборів.