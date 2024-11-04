В партии Шольца сомневаются в распаде коалиции до плановых выборов 2025 года

Правительство Германии переживает кризис, однако, по словам социал-демократа и бывшего главы МИД Зигмара Габриэля, правительственная коалиция сохранится до запланированных выборов 2025 года, несмотря на конфликты.

Такое мнение Габриэль высказал в эфире ARD, сообщает "Европейская правда".

Коалиция во главе с Олафом Шольцем находится под угрозой распада. И без того напряженная атмосфера в последнее время значительно ухудшилась, в частности, из-за различных концепций по экономической политике.

"Я думаю, что все они боятся одного: это новых выборов", – убежден Габриэль.

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Все три партии, которые входят в правительственную коалицию, безумно непопулярны и рискуют потерпеть громкое фиаско в случае досрочных выборов. Поэтому политик СДПГ не верит, что коалиция распадется.

В то же время Габриэль заявил, что сейчас "очевидно, что правительства нет", и "мы находимся в предвыборной кампании". "Если бы это было правительство, которое работает совместно, ничего подобного не могло бы произойти", – сказал Габриэль.

Напомним, на фоне спора относительно финансовой и экономической политики Олаф Шольц хочет провести несколько трехсторонних переговоров с министром экономики от "Зеленых" Робертом Хабеком и министром финансов от свободных демократов Кристианом Линднером.

Эти встречи состоятся в течение следующих нескольких дней. А в среду вечером в канцелярии состоится заседание коалиционного комитета, в который также входят главы партий и парламентских групп.

На нем будут обсуждать два ключевых вопроса для продолжения коалиции: как залатать миллиардную дыру в федеральном бюджете и какая стратегия может быть согласована для борьбы с экономическим кризисом в Германии.

Напомним, в начале октября Кристиан Линднер выражал сомнения относительно жизнеспособности правительственной коалиции. Рейтинг его партии настолько упал, что она рискует не пройти в Бундестаг в случае досрочных выборов.