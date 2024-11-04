Європейські лідери привітали Санду з перемогою на виборах

Низка європейських лідерів привітала президентку Молдови Маю Санду з перемогою у другому турі президентських виборів.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на їхні заяви в X (Twitter).

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала Санду із перемогою та заявила, що "потрібна рідкісна сила, щоб подолати виклики", з якими їй довелося зіштовхнутися на цих виборах.

"Я рада продовжувати працювати з вами заради європейського майбутнього Молдови та її народу", – наголосила вона.

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Французький лідер Емманюель Макрон акцентував – "демократія перемогла над усіма втручаннями і маневрами".

"Франція і надалі підтримуватиме Молдову на її європейському шляху", – запевнив він.

Голова Європарламенту Роберта Метсола також привітала Санду із перемогою та наголосила, що вона "продемонструвала надзвичайну мужність і лідерство, захищаючи свій народ".

"Європа і надалі підтримуватиме Молдову на цьому шляху", – заявила вона.

Зокрема висловив підтримку й канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він наголосив – Санду "безпечно провела Молдову через важкі часи і визначила європейський курс країни".

"Ми стоїмо поруч з Молдовою. Вітаємо з переобранням на посаду президента!", – додав німецький канцлер.

ДОПОВНЕНО ОБ 11:53. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що перемога Санду – це демонстрація рішучості молдовського народу протистояти російській машині дезінформації та впливу.

"Це також доказ того, що молдовани хочуть продовжувати йти європейським шляхом. Вітаємо президента, вітаємо Молдову", – наголосив він.

Також Санду привітав й український лідер Володимир Зеленський.

Санду переобралась на другий термін із перевагою у понад 10 відсоткових пунктів над своїм опонентом, висуванцем від проросійських соціалістів Александром Стояногло.

Після перемоги Санду заявила, що Молдова змогла показати свою волю, хоча й зазнала безпрецедентної атаки в історії всієї Європи.

Мая Санду перемогла в основному завдяки сильній підтримці діаспори. Підрахунок голосів всередині Молдови підтвердив, що без урахування закордонних виборців виграв би Стояногло.