Европейские лидеры поздравили Санду с победой на выборах

Ряд европейских лидеров поздравил президента Молдовы Майю Санду с победой во втором туре президентских выборов.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на их заявления в X (Twitter).

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Санду с победой и заявила, что "нужна редкая сила, чтобы преодолеть вызовы", с которыми ей пришлось столкнуться на этих выборах.

"Я рада продолжать работать с вами ради европейского будущего Молдовы и ее народа", – подчеркнула она.

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Французский лидер Эмманюэль Макрон акцентировал – "демократия победила над всеми вмешательствами и маневрами".

"Франция и в дальнейшем будет поддерживать Молдову на ее европейском пути", – заверил он.

Председатель Европарламента Роберта Метсола также поздравила Санду с победой и подчеркнула, что она "продемонстрировала чрезвычайное мужество и лидерство, защищая свой народ".

"Европа и в дальнейшем будет поддерживать Молдову на этом пути", – заявила она.

В частности выразил поддержку и канцлер Германии Олаф Шольц. Он подчеркнул – Санду "безопасно провела Молдову через трудные времена и определила европейский курс страны".

"Мы стоим рядом с Молдовой. Поздравляем с переизбранием на пост президента!", – добавил немецкий канцлер.

ДОПОЛНЕНО В 11:53. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что победа Санду – это демонстрация решимости молдавского народа противостоять российской машине дезинформации и влияния.

"Это также доказательство того, что молдаване хотят продолжать идти по европейскому пути. Поздравляем президента, поздравляем Молдову", – подчеркнул он.

Также Санду поздравил и украинский лидер Владимир Зеленский.

Санду переизбралась на второй срок с преимуществом в более чем 10 процентных пунктов над своим оппонентом, выдвиженцем от пророссийских социалистов Александром Стояногло.

После победы Санду заявила, что Молдова смогла показать свою волю, хотя и подверглась беспрецедентной атаке в истории всей Европы.

Майя Санду победила в основном благодаря сильной поддержке диаспоры. Подсчет голосов внутри Молдовы подтвердил, что без учета зарубежных избирателей выиграл бы Стояногло.