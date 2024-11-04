У поїзді під Парижем сталася жорстока бійка з сокирами, є серйозно постраждалі

Внаслідок бійки з ножами та сокирами, що спалахнула в приміському поїзді під Парижем, постраждали чотири людини, двоє з них – серйозно.

Про це повідомило французьке видання Le Figaro з посиланням на джерело в поліції, пише "Європейська правда".

У бійці, що спалахнула близько 8:00 за місцевим часом у понеділок, брали участь півтора десятка людей, деякі з них – неповнолітні, додало джерело.

Інцидент стався, коли приміський експрес RER перебував на залізничній станції Озуар-ла-Ферр'єр, що на південний схід від Парижа. Наразі ведуться пошуки кількох осіб.

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Допускають, що це могла бути бійка між конкуруючими бандами з різних міст.

За словами одного з очевидців, близько п'ятнадцяти осіб прибули на платформу, а потім зайшли у вагон поїзда, озброєні сокирами і ножами. Унаслідок бійки одному з потерпілих відрубали руку, а іншому сокирою проломили череп.

Бійка сталася, коли поїзд перебував на платформі, тому рух поїздів на станції не постраждав. На місці працювали поліція та пожежники.

Нагадаємо, раніше у Німеччині сталася масова бійка з використанням мачете.

А в Італії 11 депутатів відсторонили від роботи за бійку в парламенті.