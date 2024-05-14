У Німеччині сталася масова бійка: внаслідок ударів мачете постраждали двоє осіб

У східному німецькому місті Лейпциг сталася масова бійка, під час якої від ударів мачете постраждали двоє осіб.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bild.

Жорстока сутичка відбулася на сумнозвісній вулиці Айзенбанштрассе, що відома через високий рівень злочинності. Через удари мачете двоє 26-річних чоловіків отримали поранення.

У бійці помітили близько десятка чоловіків. На відео можна побачити, як її учасники б'ють один одного по голові, один чоловік лежить на вулиці. Ще одного чоловіка б'ють тупим боком мачете.

Речник поліції Лейпцига Олаф Гоппе заявив, що правоохоронці знають про сутичку, яка сталася у неділю, та проводять розслідування.

У поліції зазначили, що завдяки відеозапису вдалося встановити особи нападників. За словами правоохоронців, більшість злочинів на Айзенбанштрассе пов'язані з наркотиками та бандитськими розбірками.

Вулиця Айзенбанштрассе, де живуть люди різних національностей, вважається криміногенною зоною. У 2018 році вона була оголошена зоною заборони на носіння зброї.

Окрім жорстоких бандитських розбірок, тут також відбуваються перестрілки зі смертельними наслідками.

Раніше в столиці Норвегії затримали озброєного ножами чоловіка, який напав на перехожих на станції метро; постраждала одна людина.

У Лондоні озброєний шаблею чоловік завдав тяжких поранень п’ятьом людям, 14-річний хлопець у підсумку помер. Слідство поки не коментувало можливих мотивів нападника, але не вважає, що це міг бути теракт.

У Німеччині поліція застрелила озброєного мачете чоловіка в університеті.