11 депутатів Італії відсторонили від роботи за бійку в парламенті

У Палаті депутатів Італії – нижній палаті парламенту – напередодні, 13 червня, сталась бійка під час обговорення суперечливого законопроєкту про автономію регіонів, у результаті чого 11 депутатів тимчасово відсторонили від роботи.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Il Giornale.

Суперечка, яка спалахнула між правими партіями урядової коаліції "Брати Італії" та "Ліга" й лівим опозиційним "Рухом 5 зірок", стосувалась законопроєкту, який запровадить диференціацію автономії регіонів.

Ініціатива має надати регіонам більше влади над тим, як вони витрачають податкові надходження, зібрані на їх території, що, на думку критиків, поглибить розкол між промисловою північчю і аграрним півднем Італії.

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Під час обговорення опозиція співала пісню італійського Руху опору "Bella ciao" і скандувала гасла на кшталт "Геть фашистів із парламенту". Пізніше депутат "Руху 5 зірок" Леонардо Донно заявив, що його вдарив колега з "Ліги" Ігор Ієцці.

Фото: ANSA

Керівництво італійської Палати депутатів зрештою закрило засідання, а пізніше визначило 11 причетних до бійки та призначило їм покарання у вигляді тимчасового відсторонення від роботи.

"Конфронтація ніколи не повинна переростати у фізичне протистояння, образи і насильство і, таким чином, у шкоду етикету інституції", – заявив спікер палати Лоренцо Фонтана.

Найбільше – на 15 днів – відсторонили Ієцці; на сім днів відсторонили трьох депутатів від "Братів Італії" й двох від "Ліги" та опозиційної Демократичної партії; ще двох депутатів "Ліги" відсторонили від роботи на три дні, двоє членів Демократичної партії були покарані двома днями.

Італійська опозиція вже розкритикувала рішення, заявивши, що воно "ставить нападників і жертв на один рівень".

Як повідомлялось, у квітні спікер парламенту Греції Константін Тассулас зажадав висунення кримінальних звинувачень проти законодавця, який нібито вдарив колегу під час дебатів.