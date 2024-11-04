В поезде под Парижем произошла жестокая драка с топорами, есть серьезно пострадавшие

В результате драки с ножами и топорами, вспыхнувшей в пригородном поезде под Парижем, пострадали четыре человека, двое из них – серьезно.

Об этом сообщило французское издание Le Figaro со ссылкой на источник в полиции, пишет "Европейская правда".

В драке, вспыхнувшей около 8 часов утра по местному времени в понедельник, участвовали полтора десятка человек, некоторые из них – несовершеннолетние, добавил источник.

Инцидент произошел, когда пригородный экспресс RER находился на железнодорожной станции Озуар-ла-Феррьер, что к юго-востоку от Парижа. Сейчас ведутся поиски нескольких человек.

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Предполагают, что это могла быть драка между конкурирующими бандами из разных городов.

По словам одного из очевидцев, около пятнадцати человек прибыли на платформу, а затем зашли в вагон поезда, вооруженные топорами и ножами. В результате драки одному из пострадавших отрубили руку, а другому топором проломили череп.

Драка произошла, когда поезд находился на платформе, поэтому движение поездов на станции не пострадало. На месте работали полиция и пожарные.

Напомним, ранее в Германии произошла массовая драка с использованием мачете.

А в Италии 11 депутатов отстранили от работы за драку в парламенте.