В поезде под Парижем произошла жестокая драка с топорами, есть серьезно пострадавшие
В результате драки с ножами и топорами, вспыхнувшей в пригородном поезде под Парижем, пострадали четыре человека, двое из них – серьезно.
Об этом сообщило французское издание Le Figaro со ссылкой на источник в полиции, пишет "Европейская правда".
В драке, вспыхнувшей около 8 часов утра по местному времени в понедельник, участвовали полтора десятка человек, некоторые из них – несовершеннолетние, добавил источник.
Инцидент произошел, когда пригородный экспресс RER находился на железнодорожной станции Озуар-ла-Феррьер, что к юго-востоку от Парижа. Сейчас ведутся поиски нескольких человек.
Предполагают, что это могла быть драка между конкурирующими бандами из разных городов.
По словам одного из очевидцев, около пятнадцати человек прибыли на платформу, а затем зашли в вагон поезда, вооруженные топорами и ножами. В результате драки одному из пострадавших отрубили руку, а другому топором проломили череп.
Драка произошла, когда поезд находился на платформе, поэтому движение поездов на станции не пострадало. На месте работали полиция и пожарные.
Напомним, ранее в Германии произошла массовая драка с использованием мачете.
А в Италии 11 депутатов отстранили от работы за драку в парламенте.