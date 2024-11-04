У Німеччині припинили провадження щодо відмивання грошей проти росолігарха Усманова

Прокуратура Франкфурта-на-Майні припинила провадження у справі про відмивання грошей проти російсько-узбецького мільярдера Алішера Усманова.

Про це повідомляють німецькі ЗМІ з посиланням на адвокатів Усманова, передає "Європейська правда".

"Ми вітаємо рішення прокуратури Франкфурта-на-Майні припинити розслідування проти Алішера Усманова", – заявили в юридичній фірмі Wannemacher & Partner.

Після більш ніж двох з половиною років слідство не змогло довести найважливіші звинувачення проти їхнього клієнта, включаючи звинувачення у відмиванні грошей.

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Прокуратура Франкфурта переадресувала питання про стан розслідування до Федеральної прокуратури.

Проти мільярдера, статки якого оцінюються в 14 мільярдів доларів, ведуться різні провадження. ЄС вніс його до списку санкцій у 2022 році і частково конфіскував його активи. ЄС звинувачує Усманова в активній підтримці політики російського уряду щодо дестабілізації України.

70-річний Усманов, який володіє компаніями в різних галузях, є одним з провідних бізнесменів, яким особливо симпатизує глава Кремля Владімір Путін.

Спеціальний підрозділ німецьких митників торік провів рейд у кількох об’єктах власності Алішера Усманова на півдні Баварії.

Влада Німеччини вже розпочинала рейд проти олігарха восени 2022 року. Обшук у віллі на Тегернзе тоді стосувався ухилення від сплати податків і відмивання грошей. Однак регіональний суд Франкфурта згодом визнав рейд незаконним.

Співробітники Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини (BKA) також проводили обшуки в офісах найбільшого швейцарського банку UBS у справі Усманова.