У справі олігарха Усманова проходять обшуки у великих банках Франкфурта і Мюнхена

Співробітники Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини (BKA) за дорученням прокуратури Франкфурта-на-Майні проводять обшуки в офісах найбільшого швейцарського банку UBS у справі підсанкційного російського олігарха Алішера Усманова.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Під обшуки потрапили підрозділи з обслуговування приватних клієнтів у головному офісі у Франкфурті-на-Майні та у філії в Мюнхені.

Прессекретар Генеральної прокуратури підтвердив факт рейду. Йдеться про збір доказів у справі про відмивання грошей. Співробітники банку ні в чому не звинувачуються.

Як відомо, прокуратура Мюнхена веде розслідування щодо Усманова за підозрою в ухиленні від сплати податків, припускаючи, що мільярдер, який перебуває під санкціями ЄС, був зобов'язаний сплачувати податки в Німеччині.

Генеральна прокуратура Франкфурта-на-Майні також проводить розслідування за підозрою у відмиванні коштів.

У вересні німецькі слідчі провели обшуки на віллах Усманова на озері Тегернзеє та вилучили документи. Пізніше німецькі правоохоронці провели обшук на одній з найбільших мегаяхт у світі Dilbar, яка належить Усманову (сам він це заперечує). Під час обшуків на яхті слідчі конфіскували 30 картин загальною вартістю, за попередніми даними, п’ять мільйонів євро.

Алішер Усманов потрапив під санкції у лютому, одразу після початку повномасштабної війни РФ проти України.