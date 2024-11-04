В Германии прекратили производство по отмыванию денег против росолигарха Усманова

Прокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила производство по делу об отмывании денег против российско-узбекского миллиардера Алишера Усманова.

Об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на адвокатов Усманова, передает "Европейская правда".

"Мы приветствуем решение прокуратуры Франкфурта-на-Майне прекратить расследование против Алишера Усманова", – заявили в юридической фирме Wannemacher & Partner.

После более чем двух с половиной лет следствие не смогло доказать важнейшие обвинения против их клиента, включая обвинения в отмывании денег.

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Прокуратура Франкфурта переадресовала вопрос о состоянии расследования в Федеральную прокуратуру.

Против миллиардера, состояние которого оценивается в 14 млрд долларов, ведутся различные производства. ЕС внес его в санкционный список в 2022 году и частично конфисковал его активы. ЕС обвиняет Усманова в активной поддержке политики российского правительства по дестабилизации Украины.

70-летний Усманов, владеющий компаниями в различных отраслях, является одним из ведущих бизнесменов, которым особенно симпатизирует глава Кремля Владимир Путин.

Специальное подразделение немецких таможенников в прошлом году провело рейд в нескольких объектах собственности Алишера Усманова на юге Баварии.

Власти Германии уже начинали рейд против олигарха осенью 2022 года. Обыск в вилле на Тегернзе тогда касался уклонения от уплаты налогов и отмывания денег. Однако региональный суд Франкфурта впоследствии признал рейд незаконным.

Сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA) также проводили обыски в офисах крупнейшего швейцарского банка UBS по делу Усманова.