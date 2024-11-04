Додік просить сербів у США голосувати за Трампа

Президент Республіки Сербської, яка перебуває у складі Боснії і Герцеговини, Мілорад Додік закликав американців сербського походження у США голосувати на виборах президента за Дональда Трампа.

Про це він написав у соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

На думку Додіка, тільки Трамп дозволить забезпечити функціонування системи стримування і противаг Дейтонської мирної угоди, на основі якої існує Боснія і Герцеговина.

"Він не пожертвує стабільністю і прогресом БіГ заради експериментів і дрібних ігор, якими займаються деякі, хто побудував кар'єру і заробив на цьому гроші. Тому я закликаю всіх членів сербської громади в США підтримати кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа на майбутніх президентських виборах", – стверджує президент РС.

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Також підсанкційний політик згадав про захист "сім'ї та традиційних цінностей", які перебувають під загрозою з боку "ідеологій, які відсувають сім'ю і традиції на другий план".

"Як сім'янин, християнин, серб, батько і дідусь, і, перш за все, раціональний і прагматичний політик, я щиро сподіваюся на перемогу Дональда Трампа… Я з нетерпінням очікую на його перемогу і сподіваюся на нову еру співпраці з Білим домом", – підсумував Додік.

У США, за даними перепису населення, проживають від 180 тисяч етнічних сербів і 200 тисяч американців сербського походження.

Мілорад Додік тривалий час перебуває під американськими санкціями через підрив Дейтонських угод та стабільності в БіГ, зокрема через повсюдну корупцію та зв’язки з криміналітетом.

Раніше відкрито підтримав Трампа відомий політичний союзник Додіка, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.