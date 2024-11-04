Додик просит сербов в США голосовать за Трампа

Президент Республики Сербской, которая находится в составе Боснии и Герцеговины, Милорад Додик призвал американцев сербского происхождения в США голосовать на выборах президента за Дональда Трампа.

Об этом он написал в соцсетях, сообщает "Европейская правда".

По мнению Додика, только Трамп позволит обеспечить функционирование системы сдерживания и противовесов Дейтонского мирного соглашения, на основе которого существует Босния и Герцеговина.

"Он не пожертвует стабильностью и прогрессом БиГ ради экспериментов и мелких игр, которыми занимаются некоторые, кто построил карьеру и заработал на этом деньги. Поэтому я призываю всех членов сербской общины в США поддержать кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах", – утверждает президент РС.

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Также подсанкционный политик упомянул о защите "семьи и традиционных ценностей", которые находятся под угрозой со стороны "идеологий, отодвигающих семью и традиции на второй план".

"Как семьянин, христианин, серб, отец и дед, и, прежде всего, рациональный и прагматичный политик, я искренне надеюсь на победу Дональда Трампа... Я с нетерпением ожидаю его победы и надеюсь на новую эру сотрудничества с Белым домом", – подытожил Додик.

В США, по данным переписи населения, проживают от 180 тысяч этнических сербов и 200 тысяч американцев сербского происхождения.

Милорад Додик длительное время находится под американскими санкциями из-за подрыва Дейтонских соглашений и стабильности в БиГ, в частности из-за повсеместной коррупции и связей с криминалитетом.

Ранее открыто поддержал Трампа известный политический союзник Додика, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.