Орбан зідзвонився з Трампом і схрестив за нього пальці на виборах

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан у четвер, 31 жовтня, провів телефонну розмову з кандидатом в американські президенти Дональдом Трампом.

Про це він написав у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Під час розмови Орбан побажав удачі Трампу на президентських виборах, які відбудуться наступного вівторка, 5 листопада.

"Щойно розмовляв телефоном з президентом Дональдом Трампом. Побажав йому удачі наступного вівторка. Залишилося лише п'ять днів. Схрестив пальці", – написав угорський прем'єр.

Реклама:

Just got off the phone with President @realDonaldTrump . I wished him the best of luck for next Tuesday. Only five days to go. Fingers crossed 🤞