Орбан зідзвонився з Трампом і схрестив за нього пальці на виборах

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан у четвер, 31 жовтня, провів телефонну розмову з кандидатом в американські президенти Дональдом Трампом.

Про це він написав у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Під час розмови Орбан побажав удачі Трампу на президентських виборах, які відбудуться наступного вівторка, 5 листопада.

"Щойно розмовляв телефоном з президентом Дональдом Трампом. Побажав йому удачі наступного вівторка. Залишилося лише п'ять днів. Схрестив пальці", – написав угорський прем'єр.

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Just got off the phone with President @realDonaldTrump . I wished him the best of luck for next Tuesday. Only five days to go. Fingers crossed 🤞 – Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 31, 2024

Як відомо, Орбан неодноразово висловлював свої симпатії Трампу у президентській гонці у США. Орбан у липні провів зустріч із Трампом, з яким обговорив "мирну місію" щодо України.

Перед тим угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що в разі перемоги Трампа на президентських виборах у США "шанс на мир" в Україні може зрости.

А на початку жовтня угорський прем’єр заявив, що відкриє кілька пляшок шампанського, якщо Трамп повернеться до влади у США.