У Молдові оприлюднили рішення про єврореферендум, тепер у конституцію внесуть зміни

У Молдові 4 листопада оприлюднили рішення Конституційного суду, який 31 жовтня затвердив результати референдуму про європейську інтеграцію країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Newsmaker.

Рішення опублікували в Офіційному моніторі і тепер зміни внесуть до конституції.

Згідно з документом, до преамбули конституції додадуть слова про незворотність європейського шляху Молдови: "підтверджуючи європейську ідентичність народу Молдови і незворотність європейського курсу Молдови, декларуючи європейську інтеграцію стратегічною метою Молдови".

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Також до конституції внесуть окрему статтю, присвячену євроінтеграції. Її перший пункт свідчитиме, що подальше приєднання до договорів ЄС затверджуватимуть органічним законом. Органічні закони ухвалює парламент більшістю обраних депутатів.

Рішення Конституційного суду не підлягає оскарженню. Голова КС Домніка Маноле повідомила, що двоє суддів написали окрему думку: судді Володимир Цуркан і Сергій Цуркан.

Нагадаємо, 20 жовтня в Молдові відбувся конституційний референдум про європейську інтеграцію. За даними Центральної виборчої комісії, явка на референдумі становила 50,72%.

У голосуванні взяли участь 1 531 392 виборці. Із загальної кількості 1 488 874 дійсних голосів, 749 719 виборців проголосували за внесення євроінтеграції до конституції, 739 155 – проти.

Про причини того, чому громадяни Молдови виявилися не готові підтримати європейський шлях їхньої країни, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Корупція, мова, вата.