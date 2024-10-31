У Молдові остаточно затвердили результати референдуму про вступ до ЄС

Конституційний суд Молдови на засіданні в четвер, 31 жовтня, визнав законними результати референдуму про європейську інтеграцію, де з мінімальною перевагою перемогли прихильники вступу до ЄС.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на TV8.

Початок засідання молдовського Конституційного суду відбувся на тлі протесту, організованого лідерами і прихильниками проросійського блоку "Перемога", пов'язаного з олігархом-утікачем Іланом Шором, а також Партії комуністів Молдови.

У результаті рішення суду до Конституції Молдови буде внесене положення про те, що вступ Молдови до Європейського Союзу стає незворотною метою.

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Додатково Конституційний суд Молдови оголосив, що розгляне запит комуністів про перерахунок голосів на референдумі в контексті звернення Центральної виборчої комісії про підтвердження результатів плебісциту, однак відхилив заяву про визнання комуністів стороною у справі.

Нагадаємо, за конституційні зміни щодо євроінтеграції Молдови на референдумі 20 жовтня проголосували 50,35% виборців, проти – 49,65%. Різниця склала трохи більше за 10 тисяч голосів, причому перевагу прихильників євроінтеграції забезпечила передусім діаспора.

Про причини того, чому громадяни Молдови виявилися не готові підтримати європейський шлях їхньої країни, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Корупція, мова, вата.