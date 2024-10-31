У Молдові остаточно затвердили результати референдуму про вступ до ЄС
Конституційний суд Молдови на засіданні в четвер, 31 жовтня, визнав законними результати референдуму про європейську інтеграцію, де з мінімальною перевагою перемогли прихильники вступу до ЄС.
Про це передає "Європейська правда" з посиланням на TV8.
Початок засідання молдовського Конституційного суду відбувся на тлі протесту, організованого лідерами і прихильниками проросійського блоку "Перемога", пов'язаного з олігархом-утікачем Іланом Шором, а також Партії комуністів Молдови.
У результаті рішення суду до Конституції Молдови буде внесене положення про те, що вступ Молдови до Європейського Союзу стає незворотною метою.
Додатково Конституційний суд Молдови оголосив, що розгляне запит комуністів про перерахунок голосів на референдумі в контексті звернення Центральної виборчої комісії про підтвердження результатів плебісциту, однак відхилив заяву про визнання комуністів стороною у справі.
Нагадаємо, за конституційні зміни щодо євроінтеграції Молдови на референдумі 20 жовтня проголосували 50,35% виборців, проти – 49,65%. Різниця склала трохи більше за 10 тисяч голосів, причому перевагу прихильників євроінтеграції забезпечила передусім діаспора.
Про причини того, чому громадяни Молдови виявилися не готові підтримати європейський шлях їхньої країни, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Корупція, мова, вата.