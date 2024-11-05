В Молдове обнародовали решение о еврореферендуме, теперь в конституцию внесут изменения

В Молдове 4 ноября обнародовали решение Конституционного суда, который 31 октября утвердил результаты референдума о европейской интеграции страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Newsmaker.

Решение опубликовали в Официальном мониторе и теперь изменения внесут в конституцию.

Согласно документу, в преамбулу конституции добавят слова о необратимости европейского пути Молдовы: "подтверждая европейскую идентичность народа Молдовы и необратимость европейского курса Молдовы, декларируя европейскую интеграцию стратегической целью Молдовы".

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Также в конституцию внесут отдельную статью, посвященную евроинтеграции. Ее первый пункт будет гласить, что дальнейшее присоединение к договорам ЕС будет утверждаться органическим законом. Органические законы принимает парламент большинством избранных депутатов.

Решение Конституционного суда не подлежит обжалованию. Председатель КС Домника Маноле сообщила, что двое судей написали особое мнение: судьи Владимир Цуркан и Сергей Цуркан.

Напомним, 20 октября в Молдове состоялся конституционный референдум о европейской интеграции. По данным Центральной избирательной комиссии, явка на референдуме составила 50,72%.

В голосовании приняли участие 1 531 392 избирателя. Из общего количества 1 488 874 действительных голосов, 749 719 избирателей проголосовали за внесение евроинтеграции в конституцию, 739 155 – против.

О причинах того, почему граждане Молдовы оказались не готовы поддержать европейский путь их страны, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Коррупция, язык, вата.