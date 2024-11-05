Проросійські соціалісти оскаржать результати виборів президента Молдови

Партія соціалістів Молдови (ПСРМ), яка не визнає перемогу Маї Санду на виборах президента, звернеться до ЦВК і Конституційного суду щодо порушень під час голосування 3 листопада.

Про це заявив 5 листопада лідер соціалістів Ігор Додон на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Додон сказав, що влада сфальсифікувала вибори і "неминуче заплатить політично і юридично за ці фальсифікації"

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Політик підкреслив, що, на думку ПСРМ, на виборах президента переміг Александр Стояногло, а не Санду.

"Стояногло є президентом, обраним більшістю громадян, які живуть тут, у Молдові. Санду здобула перемогу тільки в цифрах і тільки за підтримки ззовні. Вона домоглася насильницького результату за допомогою зловживань, порушень, погроз, залякування і диктаторського використання державних ресурсів та установ. Цей результат ставить під сумнів легітимність Маї Санду як президента", – заявив Додон.

"У наступні дні соціалісти звернуться до ЦВК і Конституційного суду з приводу численних порушень, допущених владою на цих президентських виборах, які були зафіксовані, зокрема, міжнародними спостерігачами", – додав Додон.

Водночас соціаліст заявив, що долю Молдови вирішать парламентські вибори 2025 року.

Проросійська Партія соціалістів, від якої балотувався Стояногло, заявила 4 листопада, що не визнає результатів голосування на закордонних дільницях. Соціалісти назвали "справжнім переможцем" Стояногло, який здобув більшість голосів усередині країни.

Додон назвав Санду "президентом діаспори" і наголосив на її поразці всередині країни.

Дивіться детальне пояснення "ЄП" про те, як Санду виграла вибори у Молдові, а Путін програв.