Пророссийские социалисты обжалуют результаты выборов президента Молдовы

Партия социалистов Молдовы (ПСРМ), которая не признает победу Майи Санду на выборах президента, обратится в ЦИК и Конституционный суд по поводу нарушений во время голосования 3 ноября.

Об этом заявил 5 ноября лидер социалистов Игорь Додон на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Додон сказал, что власть фальсифицировала выборы и "неизбежно заплатит политически и юридически за эти фальсификации".

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Политик подчеркнул, что, по мнению ПСРМ, на выборах президента победил Александр Стояногло, а не Санду.

"Стояногло является президентом, избранным большинством граждан, живущих здесь, в Молдове. Санду одержала победу только в цифрах и только при поддержке извне. Она добилась насильственного результата с помощью злоупотреблений, нарушений, угроз, запугивания и диктаторского использования государственных ресурсов и учреждений. Этот результат ставит под сомнение легитимность Майи Санду как президента", – заявил Додон.

"В последующие дни социалисты обратятся в ЦИК и Конституционный суд по поводу многочисленных нарушений, допущенных властями на этих президентских выборах, которые были зафиксированы, в частности, международными наблюдателями", – добавил Додон.

В то же время социалист заявил, что судьбу Молдовы решат парламентские выборы 2025 года.

Пророссийская Партия социалистов, от которой баллотировался Стояногло, заявила 4 ноября, что не признает результаты голосования на зарубежных участках. Социалисты назвали "настоящим победителем" Стояногло, который получил большинство голосов внутри страны.

Додон назвал Санду "президентом диаспоры" и отметил ее поражение внутри страны.

Смотрите подробное объяснение "ЕП" о том, как Санду выиграла выборы в Молдове, а Путин проиграл.