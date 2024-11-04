Проросійський експрезидент Додон після перемоги Санду назвав її "президенткою діаспори"

Проросійський експрезидент Молдови, лідер Партії соціалістів Ігор Додон після перемоги чинної президентки Маї Санду на виборах назвав її "президенткою діаспори".

Як пише "Європейська правда", його коментар опублікувало російське ТАСС.

Додон заявив, що перемога Санду "несправжня", оскільки всередині країни більшу підтримку здобув її суперник, кандидат від Партії соціалістів Александр Стояногло.

"Вона перетворилася на "кульгаву качку", президента діаспори", – сказав Ігор Додон.

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Нагадаємо, за підсумками підрахунку майже усіх голосів Санду переобралась на другий термін із перевагою у понад 10 відсоткових пунктів над кандидатом соціалістів Стояногло; на закордонних дільницях за Маю Санду проголосували понад 80% виборців.

Після перемоги на виборах Санду заявила про "безпрецедентну атаку" на Молдову.

Детально про другий тур та його підсумки – у статті Врятувати розділену Молдову. Санду здолала Росію на виборах, але найскладніше – попереду.

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