Греция рассматривает возможность создания центра содержания мигрантов на Родосе

Греция рассматривает возможность создания центра содержания мигрантов на острове Родос в восточном Средиземноморье, чтобы справиться с увеличением прибытия мигрантов из соседней Турции.

Об этом заявил во вторник министр миграции Никос Панагиотопулос, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По словам местных чиновников, за последние месяцы сотни мигрантов прибыли на остров Родос и соседний Сими. Местные СМИ показали, как они устанавливают палатки и сидят на картонных коробках в центре города Родос, что вызывает критику со стороны местных жителей.

На Родосе нет ни одного учреждения для мигрантов, и правительство рассматривает возможность создания центра временного содержания, сказал Панагиотопулос в интервью греческому общественному вещателю ERT.

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"Это наше намерение. Мы достигнем прогресса в этом вопросе в ближайшие недели", – сказал он, добавив, что консультации с местной общиной имеют важное значение.

По данным Агентства ООН по делам беженцев УВКБ ООН, в январе-октябре в Грецию прибыло более 48 тысяч мигрантов, что является вторым крупнейшим показателем в Южной Европе после Италии, в том числе более 5500 мигрантов прибыли на Родос.

Панагиотопулос сказал, что многие мигранты, в том числе незарегистрированные, могут быть переведены в центры приема на материке с греческих островов, где лагеря работают почти на полную мощность.

Греция уже давно является главными воротами в Европу для мигрантов, преимущественно с Ближнего Востока и Азии. В 2015-2016 годах более миллиона мигрантов переправились из Турции на отдаленные восточные острова Греции. Многие из них утонули, пытаясь совершить опасное путешествие на шатких лодках.

Количество прибывших впоследствии уменьшилось, а затем снова возросло.

Греческие спасатели время от времени сообщают о спасении искателей убежища, которые пытаются добраться до страны на малых лодках.

27 сентября греческая береговая охрана нашла тело женщины и спасла 15 мигрантов из моря после того, как их лодка перевернулась возле острова Кос в восточной части Эгейского моря.

А недавно Греция обнаружила тела четырех погибших мигрантов после того, как их лодка затонула возле острова Кос в восточной части Эгейского моря.