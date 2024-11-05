В результате взрыва на НПЗ в Турции пострадали 12 человек

Во вторник на нефтеперерабатывающем заводе на северо-западе Турции произошел взрыв, в результате которого по меньшей мере 12 работников получили легкие ранения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Турецкая нефтеперерабатывающая компания TUPRAS сообщила, что на ее объектах в Измите, в провинции Коджаэли, произошел пожар во время проведения работ по техническому обслуживанию компрессора. Аварийные бригады компании немедленно отреагировали на инцидент.

12 работников получили легкие травмы и были доставлены в больницу для обследования, сообщает компания.

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Компания заявила, что установка, на которой произошел инцидент, "была деактивирована контролируемым образом", а другие операции на НПЗ "продолжаются в обычном режиме".

Ранее Тахир Буюкакин, мэр города Коджаэли, сообщил частному телеканалу NTV, что взрыв произошел во время учений. По его словам, пожар был быстро взят под контроль собственными бригадами компании, и просьбы о помощи не поступали.

Стамбульская фондовая биржа Borsa временно остановила торговлю акциями TUPRAS, пока компания не предоставит детальных объяснений относительно инцидента.

В нидерландском городе Зандам недавно произошел пожар на корабле, на котором находились около 300 искателей убежища.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в квартире в Афинах погиб мужчина, одна женщина пострадала.