Пов’язана з "фабрикою тролів" організація поширила фейк про вибори в Аризоні

Відео з дезінформацією про фальсифікацію президентських виборів в Аризоні, одному з ключових штатів, поширила організація Foundation to Battle Injustice (R-FBI), пов’язана з мережею втручання у вибори у США у 2016 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Постановочне відео поширила у соцмережі X (Twitter) очільниця R-FBI Міра Терада (справжнє ім’я Оксана Вовк), яка також називала себе "співголовою Асоціації журналістів BRICS" (нині її акаунт недоступний).

Терада-Вовк була засуджена у США за незаконний збут наркотиків, а після відбуття чотирьох років ув’язнення, у 2021 році, повернулась у Росію, де очолила Foundation to Battle Injustice, фінансовану пов’язаними з Євгенієм Пригожиним структурами.

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На відео, яке до видалення набрало щонайменше 236 тисяч переглядів, росіянка проводить інтерв'ю з нібито "колишнім помічником" державного секретаря Аризони Адріаном Фонтесом, що заявляє про фальсифікації на виборах.

Аналіз відео показав, що голос на відео згенерований штучним інтелектом, а обличчя "Фонтеса" розмите. Сам чоловік уже спростував, що давав інтерв’ю Тераді.

Нагадаємо, що так зване Агентство інтернет-досліджень Пригожина стояло за спробою втручання у президентські вибори у США у 2016 році. Foundation to Battle Injustice також належить до цієї мережі, пише CNN.

Американська розвідка раніше повідомляла, що іноземні вороги США намагатимуться впливати на президентські вибори в листопаді 2024 року, пристосовуючи свої операції до внутрішньополітичних подій у країні.

Минулого тижня посадовці штату Джорджія назвали "цілеспрямованою дезінформацією" фальшиве відео у X (Twitter), де іммігрант з Гаїті стверджував, що кілька разів проголосував на виборах президента. Представники американської розвідки пов'язали це відео з Росією.