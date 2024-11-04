У США кажуть, що дезінформація не вплинула на вибори президента

Агентство кібербезпеки США не виявило доказів будь-якої діяльності, яка могла б безпосередньо вплинути на результат президентських виборів у країні попри сплеск дезінформації.

Про це повідомила журналістам директорка відомства Джен Істерлі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

За словами Істерлі, президентські вибори у США 2024 року постали перед "безпрецедентною кількістю дезінформації" з боку іноземних супротивників.

Вона додала, що існує висока ймовірність продовження іноземних зусиль з дезінформації протягом тижнів і місяців після виборів – аж до січня 2025-го.

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Водночас, стверджує директорка Агентства кібербезпеки США, вплив цієї дезінформації на виборчий процес був мінімальним.

"Виборча інфраструктура ніколи не була більш захищеною, а виборча спільнота ніколи не була краще підготовленою до проведення безпечних, вільних і чесних виборів", – запевнила Істерлі.

Американська розвідка раніше повідомляла, що іноземні вороги США намагатимуться впливати на президентські вибори в листопаді 2024 року, пристосовуючи свої операції до внутрішньополітичних подій у країні.

Минулого тижня посадовці штут Джорджія назвали "цілеспрямованою дезінформацією" фальшиве відео у X (Twitter), де іммігрант з Гаїті стверджував, що кілька разів проголосував на виборах президента.

Представники американської розвідки пов'язали це відео з Росією.