Связанная с "фабрикой троллей" организация распространила фейк о выборах в Аризоне

Видео с дезинформацией о фальсификации президентских выборов в Аризоне, одном из ключевых штатов, распространила организация Foundation to Battle Injustice (R-FBI), связанная с сетью вмешательства в выборы в США в 2016 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Постановочное видео распространила в соцсети X (Twitter) руководитель R-FBI Мира Терада (настоящее имя Оксана Вовк), которая также называла себя "сопредседателем Ассоциации журналистов BRICS" (сейчас ее аккаунт недоступен).

Терада-Вовк была осуждена в США за незаконный сбыт наркотиков, а после отбытия четырех лет заключения, в 2021 году, вернулась в Россию, где возглавила Foundation to Battle Injustice, финансируемую связанными с Евгением Пригожиным структурами.

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На видео, которое до удаления набрало не менее 236 тысяч просмотров, россиянка проводит интервью с якобы "бывшим помощником" государственного секретаря Аризоны Адрианом Фонтесом, заявляющим о фальсификациях на выборах.

Анализ видео показал, что голос на видео сгенерирован искусственным интеллектом, а лицо "Фонтеса" размыто. Сам мужчина уже опроверг, что давал интервью Тераде.

Американская разведка ранее сообщала, что иностранные враги США будут пытаться влиять на президентские выборы в ноябре 2024 года, приспосабливая свои операции к внутриполитическим событиям в стране.

На прошлой неделе чиновники штут Джорджия назвали "целенаправленной дезинформацией" фальшивое видео в X (Twitter), где иммигрант из Гаити утверждал, что несколько раз проголосовал на выборах президента. Представители американской разведки связали это видео с Россией.