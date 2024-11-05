У Джорджії переривали голосування на дільницях через заяви про "мінування" з Росії

Державний секретар штату Джорджія Бред Раффенспергер заявив, що погрози про "мінування" двох виборчих дільниць, через які перервали їхню роботу, пов’язані з Росією.

Про це він сказав на пресконференції в Атланті, повідомляє "Європейська правда".

Раніше у вівторок поліція округу Фултон повідомила, що через фальшиві погрози про мінування тимчасово закрили дві виборчі дільниці в місті Юніон-Сіті, розташованому неподалік від Атланти.

За словами Раффенспергера, йдеться про "погрози російського походження".

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"В інтересах громадської безпеки ми завжди це перевіряємо, і ми будемо продовжувати бути дуже відповідальними, коли чуємо про подібні речі", – запевнив він.

На думку держсекретаря Джорджії, такі дії є спробою посіяти розбрат серед американців.

"Це дещо говорить вам про росіян: вони нам не друзі. Той, хто думає, що вони наші друзі, не читав газет", – вважає посадовець.

Нагадаємо, минулого тижня посадовці штату Джорджія назвали "цілеспрямованою дезінформацією" фальшиве відео у X (Twitter), де іммігрант з Гаїті стверджував, що кілька разів проголосував на виборах президента. Представники американської розвідки пов'язали це відео з Росією.

Американська розвідка раніше повідомляла, що іноземні вороги США намагатимуться впливати на президентські вибори в листопаді 2024 року, пристосовуючи свої операції до внутрішньополітичних подій у країні.