В Джорджии прерывали голосование на участках из-за заявлений о "минировании" из России

Государственный секретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер заявил, что угрозы о "минировании" двух избирательных участков, из-за которых прервали их работу, связаны с Россией.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Атланте, сообщает "Европейская правда".

Ранее во вторник полиция округа Фултон сообщила, что из-за фальшивых угроз о минировании временно закрыли два избирательных участка в городе Юнион-Сити, расположенном неподалеку от Атланты.

По словам Раффенспергера, речь идет об "угрозах российского происхождения".

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"В интересах общественной безопасности мы всегда это проверяем, и мы будем продолжать быть очень ответственными, когда слышим о подобных вещах", – заверил он.

По мнению госсекретаря Джорджии, такие действия являются попыткой посеять раздор среди американцев.

"Это кое-что говорит вам о россиянах: они нам не друзья. Тот, кто думает, что они наши друзья, не читал газет", – считает чиновник.

Напомним, на прошлой неделе чиновники штата Джорджия назвали "целенаправленной дезинформацией" фальшивое видео в X (Twitter), где иммигрант из Гаити утверждал, что несколько раз проголосовал на выборах президента. Представители американской разведки связали это видео с Россией.

Американская разведка ранее сообщала, что иностранные враги США будут пытаться влиять на президентские выборы в ноябре 2024 года, приспосабливая свои операции к внутриполитическим событиям в стране.