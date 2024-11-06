Гарріс не звертатиметься до прихильників на нічному заході кампанії

Кандидатка у президенти США від Демократичної партії, чинна віцепрезидентка Камала Гарріс не звертатиметься до своїх прихильників на нічному заході кампанії у Говардському університеті.

Як повідомляє The Hill, пише "Європейська правда", про це заявив співлідер кампанії Гарріс Седрік Річмонд.

Річмонд на початку доби (за американським часом) оголосив, що Гарріс поки не планує звернення до своїх прихильників.

"Все ще потрібно порахувати голоси, ще є штати, результати з яких невідомі… Тож ви не почуєте віцепрезидентку сьогодні, але почуєте її завтра", – зазначив він.

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Нагадаємо, вже відомо, що Трамп перемагає у "хиткому" штаті Північна Кароліна, близький до перемоги у Джорджії та перемагає в Айові, де після даних соцопитувань допускали сенсацію.

Також стало відомо, що Республіканська партія повертає контроль над Сенатом, що буде вагомою перевагою для Трампа у разі його перемоги на президентських виборах.