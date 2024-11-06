Харрис не будет обращаться к сторонникам на ночном мероприятии кампании

Кандидат в президенты США от Демократической партии, действующий вице-президент Камала Харрис не будет обращаться к своим сторонникам на ночном мероприятии кампании в Говардском университете.

Как сообщает The Hill, пишет "Европейская правда", об этом заявил один из руководителей кампании Харрис Седрик Ричмонд.

Ричмонд в начале суток (по американскому времени) объявил, что Харрис пока не планирует обращение к своим сторонникам.

"Все еще нужно посчитать голоса, еще есть штаты, результаты из которых неизвестны... Поэтому вы не услышите вице-президента сегодня, но услышите ее завтра", – отметил он.

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Напомним, уже известно, что Трамп побеждает в колеблющемся штате Северная Каролина, близок к победе в Джорджии, а также побеждает в Айове, где после данных соцопросов допускали сенсацию.

Также стало известно, что Республиканская партия возвращает контроль над Сенатом, что будет весомым преимуществом для Трампа в случае его победы на президентских выборах.