У Литві починаються міжнародні військові навчання поблизу кордону з Білоруссю 

У Литві 6 листопада починаються міжнародні командно-штабні навчання "Сильна воля – 2024" ("Stipri Valia 2024").

Про це повідомило Міністерство оборони Литви, пише "Європейська правда".

Навчання, які триватимуть до 20 листопада, відбуватимуться у заздалегідь визначених військових і цивільних районах Каунаса і південно-східної Литви, що поблизу кордону з Білоруссю.

Головною метою навчань, організованих штабом командування Сухопутних військ, є відпрацювання підготовки підпорядкованих підрозділів до планування та проведення широкомасштабних оборонних дій, взаємодії з союзниками по НАТО, інтеграції підрозділів бойового забезпечення та координації взаємних дій.

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Військовослужбовці, які беруть участь у навчаннях, плануватимуть і проводитимуть оборонні операції за допомогою військової інформаційної системи бойового управління, тому вони не будуть проводити операції, видимі для громадськості.

Загалом у навчаннях візьмуть участь понад 400 військових з бойовою технікою.

Армія попереджає, що під час навчань на південному сході Литви може спостерігатися більш інтенсивне пересування військової техніки та транспортних засобів у світлу та темну пору доби.

Нагадаємо, з понеділка у фінській Лапландії почалися найбільші артилерійські навчання НАТО.

США минулими вихідними анонсували перекидання до Європи своїх стратегічних бомбардувальників, які візьмуть участь у навчаннях союзниками і партнерами по НАТО.