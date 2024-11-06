В Литве начинаются международные военные учения вблизи границы с Беларусью

В Литве 6 ноября начинаются международные командно-штабные учения "Сильная воля – 2024" ("Stipri Valia 2024").

Об этом сообщило Министерство обороны Литвы, пишет "Европейская правда".

Учения, которые продлятся до 20 ноября, будут проходить в заранее определенных военных и гражданских районах Каунаса и юго-восточной Литвы, вблизи границы с Беларусью.

Главной целью учений, организованных штабом командования Сухопутных войск, является отработка подготовки подчиненных подразделений к планированию и проведению широкомасштабных оборонительных действий, взаимодействия с союзниками по НАТО, интеграции подразделений боевого обеспечения и координации взаимных действий.

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Военнослужащие, участвующие в учениях, будут планировать и проводить оборонительные операции с помощью военной информационной системы боевого управления, поэтому они не будут проводить операции, видимые для общественности.

Всего в учениях примут участие более 400 военных с боевой техникой.

Армия предупреждает, что во время учений на юго-востоке Литвы может наблюдаться более интенсивное передвижение военной техники и транспортных средств в светлое и темное время суток.

Напомним, с понедельника в финской Лапландии начались крупнейшие артиллерийские учения НАТО.

США в минувшие выходные анонсировали переброску в Европу своих стратегических бомбардировщиков, которые примут участие в учениях союзниками и партнерами по НАТО.