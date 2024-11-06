Міністри оборони Німеччини та Франції обговорять наслідки перемоги Трампа

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у середу ввечері після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США вирушить до Франції для переговорів зі своїм французьким колегою Себастьєном Лекорню.

Про це повідомило агентство DPA, пише "Європейська правда".

Очікується, що переговори будуть зосереджені на наслідках перемоги Трампа, зокрема, для майбутньої підтримки України, а також для європейської оборонної політики.

Вашингтон був головним постачальником військової підтримки Україні, яку Трамп тривалий час критикував.

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Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп обіцяв закінчити війну в Україні за дуже короткий час і поклав на президента України Володимира Зеленського спільну відповідальність за війну.

Трампа вже привітали з перемогою лідери десятків європейських країн, керівництво ЄС та генсек НАТО.

А Володимир Зеленський заявив, що цінує прихильність президента Трампа до підходу "мир через силу" у глобальних справах"

Читайте свіжу статтю "ЄвроПравди" про вибори у США та їхні наслідки для України.