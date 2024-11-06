Министры обороны Германии и Франции обсудят последствия победы Трампа

Министр обороны Германии Борис Писториус в среду вечером после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США отправится во Францию для переговоров со своим французским коллегой Себастьеном Лекорню.

Об этом сообщило агентство DPA, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что переговоры будут сосредоточены на последствиях победы Трампа, в частности, для будущей поддержки Украины, а также для европейской оборонной политики.

Вашингтон был главным поставщиком военной поддержки Украине, которую Трамп долгое время критиковал.

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Во время своей предвыборной кампании Трамп обещал закончить войну в Украине за очень короткое время и возложил на президента Украины Владимира Зеленского общую ответственность за войну.

Трампа уже поздравили с победой лидеры десятков европейских стран, руководство ЕС и генсек НАТО.

А Владимир Зеленский заявил, что ценит приверженность президента Трампа к подходу "мир через силу" в глобальных делах.

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