Министры обороны Германии и Франции обсудят последствия победы Трампа
Министр обороны Германии Борис Писториус в среду вечером после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США отправится во Францию для переговоров со своим французским коллегой Себастьеном Лекорню.
Об этом сообщило агентство DPA, пишет "Европейская правда".
Ожидается, что переговоры будут сосредоточены на последствиях победы Трампа, в частности, для будущей поддержки Украины, а также для европейской оборонной политики.
Вашингтон был главным поставщиком военной поддержки Украине, которую Трамп долгое время критиковал.
Во время своей предвыборной кампании Трамп обещал закончить войну в Украине за очень короткое время и возложил на президента Украины Владимира Зеленского общую ответственность за войну.
Трампа уже поздравили с победой лидеры десятков европейских стран, руководство ЕС и генсек НАТО.
А Владимир Зеленский заявил, что ценит приверженность президента Трампа к подходу "мир через силу" в глобальных делах.
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