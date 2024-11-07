Президентка Європарламенту: Європа не буде сильною без сильної Німеччини

Президентка Європарламенту Роберта Метсола заявила, що Європа не буде сильною без сильної Німеччини.

Про це вона сказала перед початком саміту Європейської політичної спільноти у Будапешті, пише "Європейська правда".

Метсола акцентувала, що європейська політична спільнота "з нетерпінням чекатиме" наступні кілька місяців.

"Ми з нетерпінням чекатимемо наступні кілька місяців, коли ми закликатимемо до політичної стабільності, коли ми закликатимемо всіх суб'єктів діяти з відповідальністю в очікуванні неминучого нового виборчого процесу в Німеччині", – поділилася вона.

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За словами голови Європарламенту, одне можна сказати напевно – Європа не буде сильною без сильної Німеччини.

"І це те, що ми будемо з нетерпінням чекати в наступні кілька місяців. Це дуже важливо для нас", – підсумувала вона.

Нагадаємо, керівна коаліція Німеччини, що сформувалася після виборів наприкінці 2021 року, остаточно "посипалася" ввечері 6 листопада після тривалого періоду суперечок довкола того, як вирішувати економічні проблеми.

Канцлер Олаф Шольц вирішив звільнити міністра фінансів Крістіана Лінднера – лідера Вільної демократичної партії, яка входить до коаліції, та оголосив про наміри ініціювати голосування за довіру своєму уряду в січні 2025 року.

Віцеканцлер та міністр економіки Роберт Габек, коментуючи розпад урядової коаліції, назвав це "трагедією, якої можна було б уникнути". За цих умов Німеччині ще потрібно буде схвалити бюджет на наступний рік.

Вже 7 листопада лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц заявив, що хоче, щоб голосування щодо вотуму довіри уряду Шольца відбулося вже наступного тижня, а не у січні, як розраховує канцлер.