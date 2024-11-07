Президент Европарламента: Европа не будет сильной без сильной Германии

Президент Европарламента Роберта Метсола заявила, что Европа не будет сильной без сильной Германии.

Об этом она сказала перед началом саммита Европейского политического сообщества в Будапеште, пишет "Европейская правда".

Метсола акцентировала, что европейское политическое сообщество "с нетерпением будет ждать" следующие несколько месяцев.

"Мы с нетерпением будем ждать следующие несколько месяцев, когда мы будем призывать к политической стабильности, когда мы будем призывать всех субъектов действовать с ответственностью в ожидании неизбежного нового избирательного процесса в Германии", – поделилась она.

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По словам председателя Европарламента, одно можно сказать наверняка – Европа не будет сильной без сильной Германии.

"И это то, что мы будем с нетерпением ждать в следующие несколько месяцев. Это очень важно для нас", – подытожила она.

Напомним, правящая коалиция Германии, сформировавшаяся после выборов в конце 2021 года, окончательно "посыпалась" вечером 6 ноября после длительного периода споров вокруг того, как решать экономические проблемы.

Канцлер Олаф Шольц решил уволить министра финансов Кристиана Линднера – лидера Свободной демократической партии, которая входит в коалицию, и объявил о намерениях инициировать голосование за доверие своему правительству в январе 2025 года.

Вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек, комментируя распад правительственной коалиции, назвал это "трагедией, которой можно было бы избежать". В этих условиях Германии еще нужно будет принять бюджет на следующий год.

Уже 7 ноября лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил, что хочет, чтобы голосование по вотуму доверия правительству Шольца состоялось уже на следующей неделе, а не в январе, как рассчитывает канцлер.