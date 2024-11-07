Президент Німеччини про розпад коаліції: Це не кінець світу

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр після розпаду коаліції закликав усі сторони до відповідальності, аби залишити позаду політичну кризу.

Про це він сказав у своєму зверненні в четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel.

Штайнмаєр прокоментував політичну ситуацію, що склалася після розпаду коаліції.

"У 75-річній історії Федеративної Республіки Німеччина рідко траплялося, щоб керівна коаліція втрачала більшість у німецькому Бундестазі до закінчення законодавчого періоду", – сказав Штайнмаєр.

Реклама:

"Але наша конституція передбачає таку можливість, яка зараз реалізувалася. Кінець коаліції – це не кінець світу. Це політична криза, яку ми повинні – і зробимо – залишити позаду", – сказав він.

Штайнмаєр додав, що Основний закон дає чіткі вказівки щодо подальшої процедури, і підкреслив, що німецька демократія – сильна.

"Федеральний президент повинен прийняти рішення про розпуск Бундестагу, якщо Бундестаг висловить недовіру федеральному канцлеру відповідно до статті 68 Основного закону. Я готовий прийняти таке рішення. Наш Основний закон пов'язує це рішення з певними умовами. Однак наша країна потребує стабільної більшості та уряду, здатного діяти. Це буде моїм мірилом", – сказав Штайнмаєр.

Після прохання канцлера звільнити міністра фінансів Крістіана Лінднера, а також відставки міністра юстиції та міністерки освіти, Штайнмаєр заявив у, що "проведе ці звільнення сьогодні опівдні".

Канцлер Олаф Шольц 6 листопада вирішив звільнити міністра фінансів Крістіана Лінднера – лідера Вільної демократичної партії, яка входить до коаліції, та оголосив про наміри ініціювати голосування за довіру своєму уряду в січні 2025 року.

Лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц хоче, щоб голосування щодо вотуму довіри уряду Шольца відбулося вже наступного тижня, а не у січні.

До швидшого голосування у парламенті за вотум довіри до уряду закликали й інші парламентські фракції.

Читайте також про те, як антиукраїнський проєкт німецької "подруги Путіна" розколов соціал-демократів Шольца.